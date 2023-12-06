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Вночі на Хмельниччині спрацювала ППО: що відомо про атаку дронів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Вночі на Хмельниччині спрацювала ППО: що відомо про атаку дронів

Вибух. / Фото: Associated Press

Інформації про руйнування немає.

Вночі проти середи, 6 грудня, у Хмельницькій області було чутно вибухи - під час повітряної тривоги працювали сили ППО. 

Про це повідомив перший заступник очільника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Повітряна тривога на Хмельниччині тривала понад дві години: від 23:09 5 грудня до 01:42 6 грудня. Існувала загроза ударів БпЛА. В області сталися вибухи. Місцева влада повідомляла про роботу ППО.

"Під час повітряної тривоги в Хмельницькому районі працювали сили ППО. Станом на цей час повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає", - йдеться у повідомленні чиновника.

Як повідомлялося, пізно ввечері 5 грудня у низці областей було оголошено повітряну тривогу. ПС попереджали про загрозу дронів. Зокрема, в Одесі пролунали звуки вибухів. ППО працювала у Хмельницькій області.

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