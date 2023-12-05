Прогноз погоди на 6 грудня: в Україні буде мороз та місцями опади

У деяких регіонах - ожеледиця.
У середу, 6 грудня, в Україні буде морозна погода. У деяких регіонах варто очікувати опади у вигляді мокрого снігу та дощу.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
В Україні буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Втім, на на Житомирщині та Вінниччині буде невеликий сніг, а на Одещині - невеликий дощ. На дорогах західних та північних областей подекуди ожеледиця.
У більшості областей температура повітря вночі становитиме 3-8° морозу. У Львівській, Чернігівській та Сумській областях буде прохолодніше - 6- 11° морозу. Тим часом на Одещині нічна температура буде від 2° морозу до 3° тепла.
Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть від 3° морозу до 2° тепла. На Закарпатті та крайньому півдні країни температура підніметься до +2-7°.
Погода в Києві
В Київській області та в столиці буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. На дорогах подекуди ожеледиця. Швидкість південно-східного вітру становитиме 5-10 м/с.
В Київській області температура повітря вночі становитиме 3-8° морозу, а вдень - від 3° морозу до 2° тепла. В Києві вночі та вдень стовпчики термометрів покажуть 2-6° морозу.
у Києві вночі ; вдень 0-2° морозу.
Нагадаємо, синоптики повідомляли про погоду на грудень 2023 року. Так, перший місяць зими в Україні може виявитися теплішим за норму. Звісно, будуть і періоди похолодання, але все ж плюсові значення переважатимуть.
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