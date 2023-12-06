Вночі РФ атакувала Україну безпілотниками: скільки дронів вдалося збити

Вночі проти середи, 6 грудня, російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed-136/131». Росіяни запустили 48 дронів. Сили ППО збили 41 БпЛА.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни атакували безпілотниками з двох напрямків: з мису Чауда в анексованому Криму та російської Курської області.

"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 41 ударний БпЛА противника", - йдеться у повідомленні.

ПС наголошують, що до збиття БпЛА залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Більшість знищення Shahed на рахунку мобільних вогневих груп.