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Вночі РФ атакувала Україну безпілотниками: скільки дронів вдалося збити

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Вночі РФ атакувала Україну безпілотниками: скільки дронів вдалося збити

Фото: Associated Press

доповнюється....

Вночі проти середи, 6 грудня, російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed-136/131». Росіяни запустили 48 дронів. Сили ППО збили 41 БпЛА.

 Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни атакували безпілотниками з двох напрямків: з мису Чауда в анексованому Криму та російської Курської області. 

"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 41 ударний БпЛА противника", - йдеться у повідомленні.

ПС наголошують, що до збиття БпЛА залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Більшість знищення Shahed на рахунку мобільних вогневих груп.

Дата публікації
Перегляди
1375
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