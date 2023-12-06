Ночью РФ атаковала Украину беспилотниками: сколько дронов удалось сбить

Ночью на среду, 6 декабря, российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed-136/131". Россияне запустили 48 дронов. Силы ПВО сбили 41 БпЛА.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Россияне атаковали беспилотниками по двум направлениям: с мыса Чауда в аннексированном Крыму и российской Курской области.

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожен 41 ударный БПЛА противника", — говорится в сообщении.

ПС отмечают, что в сбивание БПЛА привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Большинство уничтожения Shahed на счету мобильных огневых групп.

Ночная атака дронов

Вечером 5 декабря в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. В частности, отмечалось движение БПЛА в разных областях.

Во время тревоги в Одессе раздались звуки взрывов. В Воздушных силах сообщили, что зафиксировано движение ударных БПЛА в направлениях Южного и Коблева.

Также ночью в Хмельнитчине сработало ПВО. Сообщений о пострадавших или повреждении инфраструктуры нет.

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