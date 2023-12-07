Курс валют на 7 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Доллар продолжает расти, а евро и злотый теряют в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 7 декабря. Стоимость доллара – 36,69 грн – это на 3 коп. меньше курса предыдущего дня. Евро уменьшился еще на 10 коп., а злотый – на 5 коп.

Об этом сообщили в Нацбанке.

Курс доллара

1 доллар США – 36,69 грн (+3 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,54 грн (10 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,11 грн (-5 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 36,85 – 37,35 грн

"Ощадбанк" – 36,80 – 37,45 грн

"ПУМБ" – 37,00 – 37,60 грн

"Укрсиббанк" – 36,65– 37,45 грн

"Укрэксимбанк" – 36,70 – 37,40 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 39,65 – 40,65 грн

"Ощадбанк" – 40,10 – 40,90 грн

"ПУМБ" – 40,20 – 40,90 грн

"Укрсиббанк" – 39,60 – 40,60 грн

"Укрэксимбанк" – 39,90 – 40,70 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,00 – 9,40 грн

"Сбербанк" — 8,50 — 9,40 грн

"ПУМБ" – 9,00 – 9,55 грн

В обменниках доллар продают в среднем по 38,00 грн. Покупают за 37,20 грн. За евро в обменниках предлагается 40,20 грн. Продают по 41,00 грн.

Напомним, экономист Олег Пензин рассказал, что будет с долларом 2024-го. Чтобы прогнозировать курс на следующий год, нужно отслеживать ситуацию с макрофинансовой помощью, говорит экономист. Если с ней будут проблемы, курс может ослабевать.

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