Курс валют на 6 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Доллар значительно вырос в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 6 декабря. Стоимость доллара – 36,65 грн – это на 13 коп. меньше курса предыдущего дня. Евро уменьшился на 7 коп., а злотый – на 2 коп.
Об этом сообщили в Нацбанке.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,65 грн (+13 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,64 грн (-7 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,16 грн (+2 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 36,80 – 37,30 грн
- "Ощадбанк" – 36,80 – 37,45 грн
- "ПУМБ" – 37,00 – 37,50 грн
- "Укрсиббанк" – 36,65– 37,45 грн
- "Укрэксимбанк" – 36,65 – 37,35 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 39,65 – 40,65 грн
- "Сбербанк" — 40,10 — 40,90 грн
- "ПУМБ" – 40,20 – 40,90 грн
- "Укрсиббанк" – 39,70 – 40,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,00 – 40,80 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,05 – 9,50 грн
- "Ощадбанк" – 8,35-9,35 грн
- "ПУМБ" – 9,00 – 9,55 грн
В обменниках доллар продают в среднем по 38,00 грн. Покупают за 37,20 грн. За евро в обменниках предлагается 40,20 грн. Продают по 41,00 грн.
Как сообщалось, НБУ снова смягчил валютные ограничения для бизнеса и граждан. В частности, это поможет минимизировать разницу между наличным и безналичным курсами.