Залужный поздравил с Днем ВСУ: "Украина не сдается – благодаря вам"

Генерал отметил: "Как бы тяжело нам ни было, но точно не будет стыдно!"

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный поздравил военных с Днем Вооруженных Сил Украины 6 декабря.

Свое поздравление генерал публиковал в Сети.

"Дорогие боевые собратья и сестры! Сегодня, в день Вооруженных Сил Украины, я благодарю всех, кто делает свою тяжелую работу. Склоняю голову перед вашим подвигом! Перед каждым солдатом, сержантом и офицером. Особенно перед теми, кто сегодня в огне боев и под обстрелами, в холодных замерзших окопах и руинах крепко держит оборону и уничтожает коварного врага", – сказал Залужный в видео-обращении.

Также читайте ВСУ показали трогательный ролик ко Дню Вооруженных сил и святого Николая, созданный волонтерами

Он отметил, что именно эти военные, несмотря на звания и должности, стоят за будущее украинских детей: "Это то, ради чего мы боремся, не имея права на поражение".

Главнокомандующий добавил, что он горд за каждого, кто сегодня находится в рядах ВСУ.

"Украина не сдается – благодаря вам. И благодаря вам я снова и снова убеждаюсь – как бы тяжело нам ни было, но точно не будет стыдно!" – подчеркнул Залужный.

Залужный поздравил военных с Днем ВСУ

К слову, 5 декабря президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил волонтеров по случаю Международного дня волонтера.

Читайте также: