Оккупанты засуетились: в Бердянске раздался мощный взрыв

Под утро в среду, 6 декабря, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздался громкий взрыв.

Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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По его словам, звук взрыва был слышен ориентировочно в 05:15. Он был настолько мощным, что слышало несколько микрорайонов.

"Бердянск, оккупанты, доставку заказывали? В 5.15 в городе раздался громкий взрыв, который слышало несколько микрорайонов. После этого оккупанты перекрыли движение близ Вечного огня — пока не пропускают даже пешеходов", — говорится в его сообщении.

По состоянию на утро больше ничего неизвестно.

Напомним, российский "военкор" удивил комментарием о потерях оккупантов в Бердянске во время атаки на аэродром.

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