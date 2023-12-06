Зеленский примет участие в саммите лидеров G7 онлайн

Среди прочего на саммите будет обсуждаться и ситуация в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 декабря присоединится к видео-саммиту с лидерами стран "Большой семерки".

Об этом заявил спикер правительства Японии Хирокадзу Мацуно, сообщает Kyodo News.

Мацуно сообщил, что вечером 6 декабря премьер-министр Японии Фумио Кисида как глава G7 планирует провести онлайн-переговоры лидеров "Семерки".

"В дополнение к лидерам "семерки" в начале встречи примет участие президент Украины Владимир Зеленский", — сказал представитель японского правительства.

Он также проинформировал, что Кисида и другие лидеры планируют обсудить важные для международного сообщества вопросы. В частности, речь пойдет о ситуации в Украине, на Ближнем Востоке и искусственном интеллекте.

Заметим, что в этом году Япония председательствует в G7. В мае 2023 года саммит "Большой семерки" состоялся в Хиросиме, и Зеленский тогда лично участвовал в нем.

К слову, 5 декабря Зеленский должен был принять участие в закрытом онлайн-брифинге для сенаторов США, но в последний момент отменил ее. Не появился президент с помощью онлайн-связи и на брифинге в Палате представителей.

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