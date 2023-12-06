Зеленський візьме участь у саміті лідерів G7 онлайн

Серед іншого на саміті обговорюватимуть і ситуацію в Україні.

Президент України Володимир Зеленський 6 грудня приєднається до відеосаміту з лідерами країн "Великої сімки".

Про це заявив речник уряду Японії Хірокадзу Мацуно, повідомляє Kyodo News.

Мацуно повідомив, що увечері 6 грудня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда як голова G7 планує провести онлайнпереговори лідерів "Сімки".

"На додачу до лідерів "сімки" на початку зустрічі візьме участь президент України Володимир Зеленський", – сказав речник японського уряду.

Він також поінформував, що Кісіда та інші лідери планують обговорити важливі для міжнародної спільноти питання. Зокрема, йтиметься про ситуацію в Україні, на Близькому Сході та штучний інтелект.

Зауважимо, цього року Японія головує у G7. У травні 2023 року саміт "Великої сімки" відбувся у Хіросімі, і Зеленський тоді особисто брав участь у ньому.

До слова, 5 грудня Зеленський мав узяти участь у закртитому онлайнбрифінгу для сенаторів США, але в останній момент скасував її. Не з’явився президент за допомогою онлайнзв'язку і на брифінгу в Палаті представників.

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