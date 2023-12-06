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Окупанти заметушилися: у Бердянську пролунав потужний вибух

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Окупанти заметушилися: у Бердянську пролунав потужний вибух

Хмари / Фото: pixabay.com

Вибух чуло декілька мікрорайонів.

Під ранок у середу, 6 грудня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав гучний вибух.

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров. 

За його словами, звук вибуху було чутно орієнтовно о 05:15. Він був таким потужним, що чуло декілька мікрорайонів. 

"Бердянськ, окупанти, доставку замовляли? О 5.15 в місті пролунав гучний вибух, який чуло кілька мікрорайонів. Після цього окупанти перекрили рух поблизу Вічного вогню - наразі не пропускають навіть пішоходів", - йдеться у його повідомленні. 

Станом на ранок наразі більше нічого невідомо. 

Нагадаємо, російський "воєнкор" здивував коментарем про втрати окупантів у Бердянську під час атаки на аеродром.

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