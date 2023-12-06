Окупанти заметушилися: у Бердянську пролунав потужний вибух

Вибух чуло декілька мікрорайонів.
Під ранок у середу, 6 грудня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав гучний вибух.
Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, звук вибуху було чутно орієнтовно о 05:15. Він був таким потужним, що чуло декілька мікрорайонів.
"Бердянськ, окупанти, доставку замовляли? О 5.15 в місті пролунав гучний вибух, який чуло кілька мікрорайонів. Після цього окупанти перекрили рух поблизу Вічного вогню - наразі не пропускають навіть пішоходів", - йдеться у його повідомленні.
Станом на ранок наразі більше нічого невідомо.
Нагадаємо, російський "воєнкор" здивував коментарем про втрати окупантів у Бердянську під час атаки на аеродром.
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