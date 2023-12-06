Денег от США для Украины хватит только до конца декабря – Politico

Советник Зеленского сказал, что без военной помощи от американцев для Украины Путин может захватить ее новые территории.

Финансирование со стороны США на помощь Украине исчерпывается и его хватит до конца декабря.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на советника президента Украины Владимира Зеленского, не указывая при этом имени чиновника.

"Мы близимся к концу с точки зрения нынешнего финансирования. Этого хватит не дольше, чем до конца декабря", – сказал советник украинского президента.

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"Если Украина не получит помощь от Соединенных Штатов – военную помощь, которую ей уже обещали, – Путин, скорее всего, не только укрепит то, что он уже захватил, но и, скорее всего, захватит новые территории. Это превзойдет то, что он имел даже в начале войны", – подчеркнул советник Зеленского.

Он добавил, что в конце концов сам Киев может оказаться под угрозой.

Напомним, в Конгрессе США республиканцы и демократы не нашли понимания о продлении помощи Украине. Часть республиканцев вообще оставила закрытый брифинг, на котором представители американских властей планировали убедить проголосовать за помощь для Киева.

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