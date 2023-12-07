Украина просит у США новое мощное оружие: список

Минобороны Украины передало список необходимого вооружения во время закрытого заседания с чиновниками США.

Украина просит США предоставить новые виды вооружения для защиты страны от российских агрессоров.

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Как сообщает Reuters, Киев просит предоставить истребители F-18, ударные вертолеты Apache, беспилотник и другое оружие.

В сообщении указывается, что Минобороны передало список необходимого вооружения во время закрытого заседания в Вашингтоне с чиновниками и руководителями оборонной промышленности США.

Источники сообщают, что в списке есть также оружие, которое у Украины уже есть, или будет иметь в ближайшее время на вооружении — танки Abrams, 155-мм артиллерия, ракеты ATACMS, истребители F-16 и беспилотники.

Вместе с тем в список попали транспортные самолеты C-17 Globemaster производства Boeing и C-130 Super Hercules производства Lockheed Martin. Также Украина просит предоставить ударные вертолеты Apache и Black Hawk.

Кроме того, в документах говорится об истребителях F-18, трех типах беспилотников производства General Atomics, включая MQ-9B Sky Guardian и системе противовоздушной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) производства Lockheed.

Напомним, ранее сообщалось, что военный эксперт назвал типы вооружения, которые помогут изменить ход войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что США не успевают производить оружие, чтобы удовлетворить спрос.

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