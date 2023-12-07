Япония выделит Украине дополнительные $4,5 млрд

Денежные средства будут направлены на восстановление страны после агрессии РФ.

Япония планирует предоставить для поддержки Украине дополнительные средства в размере 4,5 млрд. долларов.

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Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает Kyodo News.

По итогам онлайн-саммита страны G7 приняли резолюцию, в которой указывается, что они продолжат поддерживать украинскую миротворческую инициативу.

"Мы полны решимости поддерживать независимую, демократическую Украину в пределах ее международно признанных границ", — говорится в заявлении G7.

В свою очередь премьер Японии заявил, что его страна предоставит 4,5 миллиарда долларов дополнительной помощи Украине.

Эти средства будут ориентированы на восстановление страны после злости РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Япония передаст Украине нелетальное снаряжение, в том числе системы обнаружения БПЛА.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина и Япония договорились о начале переговоров по гарантиям безопасности.

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