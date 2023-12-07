Японія виділить Україні додаткові $4,5 млрд

Кошти будуть спрямовані на відновлення країни після агресії РФ.

Японія планує надати для підтримки Україні додаткові кошти у розмірі 4,5 млрд доларів.

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Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, інформує Kyodo News.

За підсумками онлайн-саміту країни G7 ухвалили резолюцію, в які вказується, що вони продовжать підтримувати українську миротворчу ініціативу.

"Ми сповнені рішучості підтримувати незалежну, демократичну Україну в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяві G7.

В свою чергу премʼєр Японії заявив, що його країна надасть 4,5 мільярда доларів додаткової допомоги Україні.

Ці кошти будуть спрямовані на відновлення країни після агресії РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Японія передасть Україні нелетальне спорядження, зокрема системи виявлення БПЛА.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна та Японія домовилися про початок переговорів щодо гарантій безпеки.

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