Японія передасть Україні системи для виявлення БПЛА

Для допомоги Україні Японія використає 30 мільйонів доларів, виділених із фондів НАТО.

Японія передасть Україні нелетальне спорядження, зокрема системи виявлення БПЛА.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє 47news.

За його словами, Японія використає 30 мільйонів доларів, виділених із фондів НАТО, на надання Україні нелетального обладнання, наприклад, систем виявлення безпілотних літальних апаратів.

"Партнери, які поділяють фундаментальні цінності та стратегічні інтереси, повинні й надалі зміцнювати свої зв'язки", - сказав Кісіда.

Допомога Україні від Японії

Раніше повідомлялося, що в рамках програми розвитку ООН Херсонська область отримала 430 генераторів, які закупляв уряд Японії.

Крім того, США домовилися з Японією про закупівлю тротилу для артилерійських снарядів, які також планують передати Україні. Щоправда, це не сподобалося росіянам. Міністерство закордонних справ РФ викликало на килим посла Японії Тойохісу Кодзукі через допомогу Україні.

Сам уряд Японії відкинув заяви з боку РФ щодо рішення Токіо постачати оборонне обладнання Україні, і до того ж закликав Москву негайно вивести всі свої війська з території України.

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