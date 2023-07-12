Япония передаст Украине системы для обнаружения БПЛА

Для помощи Украине Япония использует 30 миллионов долларов, выделенных из фондов НАТО.

Япония передаст Украине нелетальное снаряжение, в том числе системы обнаружения БПЛА.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает 47news.

По его словам, Япония использует 30 миллионов долларов, выделенных из фондов НАТО, для предоставления Украине нелетального оборудования, например систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

"Партнеры, разделяющие фундаментальные ценности и стратегические интересы, должны и дальше укреплять свои связи", — сказал Кисида.

Помощь Украине от Японии

Ранее сообщалось, что в рамках программы развития ООН Херсонская область получила 430 генераторов, которые закупало правительство Японии.

Кроме того, США договорились с Японией о закупке тротила для артиллерийских снарядов, также планирующих передать Украине. Правда, это не понравилось россиянам. Министерство иностранных дел РФ вызвало на ковер посла Японии Тойохису Кодзуки из-за помощи Украине.

Само правительство Японии отвергло заявления со стороны РФ о решении Токио поставлять оборонное оборудование Украине и к тому же призвало Москву немедленно вывести все свои войска с территории Украины.

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