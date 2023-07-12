"Цього абсолютно недостатньо": Дуда розкритикував рішення НАТО щодо України

Президент Польщі Анджей Дуда назвав недостатньо сильним рішення саміту НАТО, який проходить 11-12 липня у Вільнюсі, щодо України і перспектив її членства.

"На мою думку, цього абсолютно недостатньо. Сподіваюся, за кілька років Україна буде повноправним членом нашого Альянсу", – відповів президент Польщі на запитання журналістів.

Він додав, що при цьому шлях України до НАТО після вчорашніх рішень саміту зрозумілий.

"Ми можемо сказати, що рішення прийняте. Щодо графіка – це складно і майже неможливо, якщо враховувати, що для ухвалення рішень у НАТО потрібна одностайність… Зараз триває війна. А під час війни це неможливо", – зазначив президент Польщі.

Нагадаємо, за підсумками першого дня саміту у Вільнюсі країни-члени НАТО вирішили, що Україна отримає запрошення, "коли члени Альянсу дійдуть згоди, і будуть виконані умови". Водночас ПДЧ для України таки скасують.

ТСН.ua зібрав головні підсумки саміту НАТО 11 липня.

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