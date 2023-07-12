Президент Литви прокоментував ухвалене на саміті НАТО рішення щодо України

Президент Литви Гітанас Науседа назвав рішення союзників на саміті НАТО щодо України "максимальним" із того, що могли досягти країни-члени Альянсу.

Про це сказав на полях саміту у Вільнюсі, повідомляє РБК-Україна.

Литовський лідер переадресував запитання до української влади щодо того, чи рішення щодо України було недостатнім для Києва.

"Це є позицією України. Тому вам краще запитати це у пана (президента України Володимира - ред.) Зеленського. Я вважаю, що це максимум, який ми могли досягти вчора. Тому що ніхто зараз не говорить про членство. Ми говоримо про членство, коли умови дозволять", - заявив Науседа.

Позиція НАТО щодо України

Видання Reutersз посиланням на власні джерела пише, що лідери НАТО нарешті досягли спільної позиції щодо запрошення України до Альянсу. Зазначається, що країна отримає запрошення, "коли члени Альянсу дійдуть згоди, і будуть виконані умови".

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес пояснив, чому НАТО не може прийняти Україну під час війни. Політик наголошує, що це втягне у бойові дії весь блок Альянсу. Але після завершення війни Україна повинна приєднатись до НАТО якомога швидше.

Своєю чергою, пані посол США в НАТО Джуліанна Сміт заявила, що нині важко погодити терміни вступу України до Альянсу. Вона наголосила, що Україна вже зробила позитивні кроки, які призвели до згоди НАТО спростити процес вступу

Тим часом голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів, чи відомі вже умови щодо вступу України до НАТО. За його словами, досі немає ясності щодо умов майбутнього членства України в Альянсі. Незрозуміло, які вони і ким мають бути сформульовані.

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