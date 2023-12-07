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Нічна атака дронів: скільки безпілотників збила ППО та куди цілив ворог

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Нічна атака дронів: скільки безпілотників збила ППО та куди цілив ворог

ППО. / Фото: Associated Press

Росіяни запускали дрони з Криму.

Вночі проти четверга, 7 грудня, російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed-136/131. Зафіксовано пусти 18 дронів. Сили ППО ліквідували 15 БпЛА.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Основні напрямки удару – Хмельниччина та Одещина", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загарбники атакували Україну безпілотниками із мису Чауда, що в анексованому Криму.

Нагадаємо, пізно ввечері 6 грудня ПС повідомили про небезпеку дронів для низки областей, де було оголошено тривогу. Згодом стало відомо, що Росія атакує безпілотниками Хмельниччину та південь України.

Крім того, на Хмельниччині під час повітряної тривоги спрацювала ППО. Мешканці Хмельницького району чули звуки вибухів.

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Дата публікації
Перегляди
1412
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