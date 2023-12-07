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На Хмельниччині під час повітряної тривоги спрацювала ППО

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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На Хмельниччині під час повітряної тривоги спрацювала ППО

БпЛА Shahed-136

Повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає.

У Хмельницькій області під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів, місцева влада повідомила про роботу сил ППО.

Про це йдеться у повідомленні заступника голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

"Мешканці Хмельницького району могли чути звуки вибухів. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.

Пізніше він додав, що повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія вдосконалює ударні дрони, щоб послабити РЕБ України.

Крім того, ми раніше інформували, що російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed-136/131". Росіяни запустили 48 дронів. Сили ППО збили 41 БпЛА.

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Дата публікації
Перегляди
49
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