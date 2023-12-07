Пані посол України в США прокоментувала провальне голосування у Сенаті

Результати голосування в Сенаті США були очікуваними. Те, що Сенат не підтримав припинення дебатів по законопроєкту про пакет міжнародної допомоги не позбавляє можливості повторного внесення його на голосування найближчим часом.

Про це повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова у Facebook.

"Як ми і прогнозували Сенат не підтримав припинення дебатів по законопроєкту про пакет міжнародної допомоги. Сьогодні 51 сенаторів (49 республіканців, 1 незалежний (Сандерс) та 1 демократ (лідер демократів Шумер, який голосував останнім, коли результат був зрозумілий) проголосували проти припинення дебатів по законопроєкту про пакет міжнародної допомоги, оприлюднений напередодні, який включав Україну, Ізраїль, Тайвань та держави індо-тихоокеанського регіону", - йдеться у дописі.

Маркарова зазначила, що це не позбавляє можливості повторного внесення законопроєкту голосування найближчим часом.

Вона також наголосила, що українські дипломати продовжують активну роботу і сподіваються, що ще до Різдва конгрес підтримає узгоджений пакет, в якому буде оборонна, бюджетна, гуманітарна та енергетична допомога для України на 2024 рік.

Нагадаємо:

6 грудня законопроєкт, що передбачає виділення коштів на безпекову допомогу Україні, було заблоковано в Сенаті США. Причиною блокування закону стала позиція представників Республіканської партії, які наполягають на більш жорстких заходах з контролю над імміграцією на кордоні США з Мексикою.

Пакет надзвичайних додаткових заходів на суму $111 млрд, що був поданий за запитом президента США Джо Байдена.

Президент США Джо Байден прокоментував відмову представників Республіканської партії голосувати за законопроєкт, що включає допомогу Україні.

"Це політичний шантаж у чистому вигляді. Ставки занадто високі, а наслідки занадто значні для політичного балансування на межі війни", — заявив президент США.

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