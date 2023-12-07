Посол Украины в США прокомментировала провальное голосование в Сенате

Законопроект может быть вынесен на повторное голосование.

Результаты голосования в Сенате США были ожидаемыми. То, что Сенат не поддержал прекращение дебатов по законопроекту о пакете международной помощи, не лишает возможности повторного внесения его на голосование в ближайшее время.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.

"Как мы и прогнозировали Сенат не поддержал прекращение дебатов по законопроекту о пакете международной помощи. Сегодня 51 сенаторов (49 республиканцев, 1 независимый (Сандерс) и 1 демократ (лидер демократов Шумер, голосовавший последним, когда результат был ясен) проголосовали против прекращения дебатов по законопроекту о пакете международной помощи, обнародованном накануне, включавшем Украину, Израиль, Тайвань и государства индо-тихоокеанского региона", — говорится в сообщении.

Маркарова отметила, что это не лишает возможности повторного внесения законопроекта в ближайшее время.

Она также подчеркнула, что украинские дипломаты продолжают активную работу и надеются, что еще до Рождества конгресс поддержит согласованный пакет, в котором будет оборонная, бюджетная, гуманитарная и энергетическая помощь для Украины на 2024 год.

Напомним:

6 декабря законопроект, предусматривающий выделение средств на безопасность Украины, был заблокирован в Сенате США. Причиной блокирования закона стала позиция представителей Республиканской партии, настаивающих на более жестких мерах по контролю над иммиграцией на границе США с Мексикой.

Пакет чрезвычайных дополнительных мер на сумму $111 млрд подан по запросу президента США Джо Байдена.

Президент США Джо Байден прокомментировал отказ представителей Республиканской партии голосовать за законопроект, включающий помощь в Украине.

"Это политический шантаж в чистом виде. Ставки слишком высоки, а последствия слишком значительны для политической балансировки на грани войны", — заявил президент США.

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