Ліквідовано майже тисячу загарбників: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Станом на 8 грудня 2023 року ЗСУ знищили 337 220 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 990 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армія РФ від 24 лютого 2022-го:

особового складу - близько 337 220 (+990) осіб,

танків - 5626 (+8) од,

бойових броньованих машин - 10508 (+26) од,

артилерійських систем - 8057 (+12) од,

РСЗВ - 919 (+0) од,

засоби ППО - 605 (+0) од,

літаків - 324 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6136 (+20),

крилаті ракети - 1571 (+0),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн -10591 (+30) од,

спеціальна техніка - 1159 (+3)

Нагадаємо, аналітики ISW у своєму новому звіті повідомляють, що темпи втрат військ РФ в Україні б'ють рекорди. Зокрема, тільки за листопад 2023 року росіяни, за даними Збройних сил України, втратили на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках понад 11 тисяч одиниць живої сили.

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