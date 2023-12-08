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Ліквідовано майже тисячу загарбників: Генштаб оновив дані про втрати РФ

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Олена КапнікОлена Капнік
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Ліквідовано майже тисячу загарбників: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Від початку повномасштабного вторгнення знищено понад 337 тисяч росіян. / Фото: Associated Press

Знищено ще 20 російських БпЛА.

Станом на 8 грудня 2023 року ЗСУ знищили 337 220 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 990 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армія РФ від 24 лютого 2022-го:

  • особового складу - близько 337 220 (+990) осіб,
  • танків - 5626 (+8) од,
  • бойових броньованих машин - 10508 (+26) од,
  • артилерійських систем - 8057 (+12) од,
  • РСЗВ - 919 (+0) од,
  • засоби ППО - 605 (+0) од,
  • літаків - 324 (+0) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6136 (+20),
  • крилаті ракети - 1571 (+0),
  • кораблі /катери - 22 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн -10591 (+30) од,
  • спеціальна техніка - 1159 (+3)

Нагадаємо, аналітики ISW у своєму новому звіті повідомляють, що темпи втрат військ РФ в Україні б'ють рекорди.  Зокрема, тільки за листопад 2023 року росіяни, за даними Збройних сил України, втратили на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках понад 11 тисяч одиниць живої сили.

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Дата публікації
Перегляди
818
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