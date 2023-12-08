Ліквідовано майже тисячу загарбників: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Знищено ще 20 російських БпЛА.
Станом на 8 грудня 2023 року ЗСУ знищили 337 220 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 990 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армія РФ від 24 лютого 2022-го:
- особового складу - близько 337 220 (+990) осіб,
- танків - 5626 (+8) од,
- бойових броньованих машин - 10508 (+26) од,
- артилерійських систем - 8057 (+12) од,
- РСЗВ - 919 (+0) од,
- засоби ППО - 605 (+0) од,
- літаків - 324 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6136 (+20),
- крилаті ракети - 1571 (+0),
- кораблі /катери - 22 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн -10591 (+30) од,
- спеціальна техніка - 1159 (+3)
Нагадаємо, аналітики ISW у своєму новому звіті повідомляють, що темпи втрат військ РФ в Україні б'ють рекорди. Зокрема, тільки за листопад 2023 року росіяни, за даними Збройних сил України, втратили на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках понад 11 тисяч одиниць живої сили.