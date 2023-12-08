Темпи втрат військ РФ в Україні б'ють рекорди - ISW

Окупанти на фронті в Україні наразі зазнають щоденних людських втрат зі швидкістю, яка ледь дозволяє їм ці втрати відновлювати. Зокрема, тільки за листопад 2023 року росіяни, за даними Збройних сил України, втратили на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках понад 11 тисяч одиниць живої сили.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що втрати росіян на Авдіївському та Мар'їнському напрямках можуть бути ще вищими, оскільки там росіяни здійснюють масовані піхотні штурми після того, як зазнали великих втрат у техніці.

Останні задокументовані втрати росіян під Авдіївкою складають, за даними ЗСУ, понад 5 тисяч одиниць живої сили. Окрім цього, українські військові заявили про знищення щонайменше 1200 та поранення понад 2200 одиниць живої сили росіян на лівому березі Херсонщини з 17 жовтня по 17 листопада. Також росіяни щоденно зазнають втрат на Запорізькому та інших напрямках боїв.

ISW зазначає, що немає можливості перевірити та підтвердити надані ЗСУ дані щодо втрат росіян. Росія ж зі свого боку приховує дані щодо своїх втрат. Але якщо припустити, що дані ЗСУ вірні, то показник втрат може перевищувати показники мобілізаційних зусиль РФ, які кожного місяця приносять до лав російських військ від 20 до 40 тисяч одиниць живої сили.

Наприклад, попри втрати кількість російських угруповань на найбільш активних напрямках фактично не змінюється – це означає, що усі російські підкріплення йдуть на відновлення втрат.

"Росіяни змушені терміново перекидати туди новостворені та недостатньо укомплектовані з'єднання – це перешкоджає російським довгостроковим зусиллям з нарощення військ в Україні та формування резервів", - зазначили аналітики.

Раніше речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що протягом майже двох місяців активних намагань оточити Авдіївку російські окупанти втратили понад 15 тисяч своїх військових.

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