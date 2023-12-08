Темпы потерь войск РФ в Украине бьют рекорды — ISW

Оккупанты на фронте в Украине несут ежедневные человеческие потери со скоростью, которая едва позволяет им эти потери восстанавливать. В частности, только за ноябрь 2023 россияне, по данным Вооруженных сил Украины, потеряли на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях более 11 тысяч единиц живой силы.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что потери россиян на Авдеевском и Марьинском направлениях могут быть еще выше, поскольку там россияне совершают массированные пехотные штурмы после того, как понесли большие потери в технике.

Последние документированные потери россиян под Авдеевкой составляют, по данным ВСУ, более 5 тысяч единиц живой силы. Кроме этого, украинские военные заявили об уничтожении не менее 1200 и ранении более 2200 единиц живой силы россиян на левом берегу Херсона с 17 октября по 17 ноября. Также россияне ежедневно несут потери на Запорожском и других направлениях боев.

ISW отмечает, что нет возможности проверить и подтвердить предоставленные ВСУ данные по потерям россиян. Россия же со своей стороны скрывает данные о своих потерях. Но если предположить, что данные ВСУ верны, то показатель потерь может превышать показатели мобилизационных усилий РФ, каждый месяц приносящих в ряды российских войск от 20 до 40 тысяч единиц живой силы.

Например, несмотря на потери, количество российских группировок на наиболее активных направлениях фактически не меняется – это означает, что все российские подкрепления идут на восстановление потерь.

"Россияне вынуждены срочно перебрасывать туда вновь созданные и недостаточно укомплектованные соединения – это препятствует российским долгосрочным усилиям по наращиванию войск в Украине и формированию резервов", — отметили аналитики.

Ранее представитель Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что в течение почти двух месяцев активных попыток окружить Авдеевку российские оккупанты потеряли более 15 тысяч своих военных.

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