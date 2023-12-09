Астрологический прогноз на 9 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: дела – даже если речь идет всего лишь о домашних хлопотах – лучше отложить на другой день. Общение с окружающими людьми желательно ограничить до минимума, а от отношений, которые себя изжили, лучше и вовсе отказаться.

Символ дня: трясина.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: голубой, синий, ультрамарин.

Счастливые камни дня: хризопраз, жадеит.

За какую часть тела отвечает: бедра.

Болезни дня: серьезные физические нагрузки чреваты травмами, поэтому не стоит заниматься спортом и поднимать тяжести.

Питание дня: питаться желательно умеренно, заменяя мясо рыбой и включая в рацион больше клетчатки, овощей и фруктов.

Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно.

Магия и мистика дня: от гаданий лучше отказаться – ответа на поставленные вопросы все равно получить не удастся.

Сны дня: сны нынешней ночи необходимо тщательно проанализировать – они могут оказаться пророческими.

Табу дня: необходимо во всем соблюдать осторожность – и не стоит рисковать своим здоровьем, а возможно, и жизнью.

Цитата дня: "Философией называется не сама мудрость, а любовь к ней" (Аврелий Августин).

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