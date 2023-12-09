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Астрологический прогноз на 9 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
610
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 9 декабря

Трясина - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: дела – даже если речь идет всего лишь о домашних хлопотах – лучше отложить на другой день. Общение с окружающими людьми желательно ограничить до минимума, а от отношений, которые себя изжили, лучше и вовсе отказаться. 

Символ дня: трясина. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: голубой, синий, ультрамарин. 

Счастливые камни дня: хризопраз, жадеит. 

За какую часть тела отвечает: бедра. 

Болезни дня: серьезные физические нагрузки чреваты травмами, поэтому не стоит заниматься спортом и поднимать тяжести. 

Питание дня: питаться желательно умеренно, заменяя мясо рыбой и включая в рацион больше клетчатки, овощей и фруктов. 

Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно. 

Магия и мистика дня: от гаданий лучше отказаться – ответа на поставленные вопросы все равно получить не удастся. 

Сны дня: сны нынешней ночи необходимо тщательно проанализировать – они могут оказаться пророческими. 

Табу дня: необходимо во всем соблюдать осторожность – и не стоит рисковать своим здоровьем, а возможно, и жизнью. 

Цитата дня: "Философией называется не сама мудрость, а любовь к ней" (Аврелий Августин). 

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Дата публикации
Просмотры
610
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