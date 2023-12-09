Астрологический прогноз на 9 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: дела – даже если речь идет всего лишь о домашних хлопотах – лучше отложить на другой день. Общение с окружающими людьми желательно ограничить до минимума, а от отношений, которые себя изжили, лучше и вовсе отказаться.
Символ дня: трясина.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: голубой, синий, ультрамарин.
Счастливые камни дня: хризопраз, жадеит.
За какую часть тела отвечает: бедра.
Болезни дня: серьезные физические нагрузки чреваты травмами, поэтому не стоит заниматься спортом и поднимать тяжести.
Питание дня: питаться желательно умеренно, заменяя мясо рыбой и включая в рацион больше клетчатки, овощей и фруктов.
Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно.
Магия и мистика дня: от гаданий лучше отказаться – ответа на поставленные вопросы все равно получить не удастся.
Сны дня: сны нынешней ночи необходимо тщательно проанализировать – они могут оказаться пророческими.
Табу дня: необходимо во всем соблюдать осторожность – и не стоит рисковать своим здоровьем, а возможно, и жизнью.
Цитата дня: "Философией называется не сама мудрость, а любовь к ней" (Аврелий Августин).
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