Помощь США это не благотворительность, а инвестиция в глобальную сохранность.

Если российские захватчики победят в Украине, это вдохновит другие тоталитарные режимы устраивать войны, разрушать демократии и захватывать территории. Цена таких войн будет намного выше, чем нынешняя помощь США для Украины.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД отметил, что победа российского диктатора вдохновит руководителей других тоталитарных режимов нападать на соседние демократические страны.

Он подчеркнул, что помощь США – это не благотворительность, а инвестиция в глобальную безопасность и процветание американского народа.

"Следует напомнить, что Украина является одной из очень немногих стран в истории, которые никогда не призывали США отправлять американских военных на свою землю. Именно Украина платит самую высокую цену — цену жизней своих людей. Все, что мы просим у других стран, — и США возглавляют эту коалицию, — дать нам необходимые средства. А мы уже выполним остальную задачу сами, борясь и защищая наши с вами общие интересы", — заявил Кулеба.

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Напомним, ранее сообщалось, что Украина в 2024 году сможет начать новое контрнаступление при поддержке США.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что если Конгресс США не одобрит дальнейшую помощь Украине, то этому обрадуются российский президент-диктатор Владимир Путин и его китайский лидер Си Цзиньпин.

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