Хакери надіслали небезпечні листи польським урядовцям від імені України

Українські спеціалісти вживають всіх необхідних заходів для локалізації та протидії кібератаці.

Хакери розіслали небезпечні електронні листи держаним посадовцям у Польщі від імені українських держаних органів.

Про це інформує Держслужба спецзв'язку та захисту інформації.

У повідомленні вказується, що урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, виявила факт розсилання групою UAC-0050 небезпечних електронних листів начебто від імені державних органів України.

На електронні пошти службовців приходили листи з тематикою, яка стосувалася "судових претензій" та "заборгованості" та додатками у вигляді вкладених RAR-архівів, захищених паролем.

Об’єктом атаки, окрім користувачів з України, стали органи державної влади Польщі.

У разі відкриття такого архіву та запуску виконуваних файлів комп’ютер може бути уражений шкідливими програмами RemcosRAT або MeduzaStealer.

Крім того, у Держспецзвʼязку повідомили, що CERT-UA вживає необхідних заходів для локалізації та протидії кібератаці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Великій Британії заявили, що Росія намагається вчиняти хакерські атаки, які спрямовані на демократичні процеси

Крім того, ми раніше інформували, що російська хакерська група Fancy Bear націлила кібератаки на європейські уряди, про що попередила організація з кіберреагування в ЄС.

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