Українців попередили про небезпечну погоду: мапа областей

В Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища протягом 11-12 грудня. Оголошений перший рівень небезпечності.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За прогнозами синоптиків, до кінця доби 11 грудня з утриманням 12 грудня у північних, східних та центральних областях України очікується ожеледь, а на дорогах ожеледиця.

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Оголошено про I рівень небезпечності, жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", – застерегли в Укргідрометцентрі.

Згідно з опублікованою мапою, небезпечні метеорологічні явища очікуються у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях.

Мапа з областями України, де оголошений перший рівень небезпечності через погоду / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше ТСН.ua опублікував ексклюзивний прогноз погоди на грудень. З нього стає відомо, чи будуть люті морози і де випаде сніг на Новий рік.

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