Украинцев предупредили об опасной погоде: карта областей

Ожидается гололед, а на дорогах гололедица.
В Украине ожидаются опасные метеорологические явления 11-12 декабря. Объявлен первый уровень опасности.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
По прогнозам синоптиков, до конца суток 11 декабря с удержанием 12 декабря в северных, восточных и центральных областях Украины ожидается гололед, а на дорогах гололедица.
Объявлено I уровне опасности, желтый.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – предупредили в Укргидрометцентре.
Согласно опубликованной карте опасные метеорологические явления ожидаются в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях.
Напомним, ранее ТСН.ua опубликовал эксклюзивный прогноз погоды на декабрь. Из него становится известно, будут ли сильные морозы и где выпадет снег на Новый год.
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