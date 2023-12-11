Вакансии в ВСУ: в Минобороны рассказали о самых актуальных

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 14 февраля.

В Украине в 2023 году начала работать первая рекрутинговая компания Lobby X. С ее помощью желающие вступить в ряды ВСУ могут искать актуальные вакансии.

В украинскую армию нужны разные защитники, рассказала заместитель главы Минобороны Наталья Калмыкова в беседе с NV.

Сегодня Министерство обороны Украины сотрудничает с известными сайтами для поиска работы.

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"Я не смогу сказать, каких больше нужно, каких меньше, потому что это информация, которая составляет тайну. Но я бы хотела заметить, что откликаются на вакансии как оператора БПЛА, так и на вакансии штурмовиков", – поделилась чиновница.

Вакансии в ряды ВСУ: что известно

На протяжении почти двух лет после начала полномасштабного вторжения в Украину продолжается перманентная мобилизация. Поскольку активная линия фронта боевых действий, по словам Зелеского, достигает 1500 километров, нужно много людей, чтобы противиться противнику.

На платформах трудоустройства в Украине активно растет количество военных вакансий. Таким образом, украинцы могут сами подать запрос на должность, которую желают в армии.

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины ищет разведчика. Такая вакансия появилась в Сети. Кандидату обещают квалифицированную подготовку в учебном центре и зарплату от 70 до 140 тысяч гривен.

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