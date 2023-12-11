Суд заочно арештував ексмера Одеси Костусєва

У жовтні НАБУ оголосило у розшук Костусєва.

Ексмеру Одеси Олексію Костусєву слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід. Його звинуватили у справі про незаконне заволодіння майном і доходом КП "Міжнародний аеропорт "Одеса".

Про це повідомляє пресслужба САП.

Підозрюваному судобрав триманні під вартою.

Після його затримання та доставляння до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання щодо застосування цього запобіжного заходу.

У жовтні НАБУ оголосило у розшук Костусєва.

"НАБУ та САП ще наприкінці серпня повідомили про викриття злочинної групи, яка заволоділа майном аеропорту "Одеса" вартістю 118 млн грн і доходом від його діяльності протягом 2012-2022 років у розмірі понад 2,5 млрд грн",- йдеться в повідомленні.

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Зазничимо,що крім ексмера Одеси його колишній заступник, бізнесмени Борис Кауфман та Алекс Борухович (раніше Олександр Грановський з Одеси), а також директор Одеса аеропорт Девелопмент Олексій Кочанов. Кауфман та Борухович контролюють Одеса аеропорт Девелопмент, яка володіє 75% міжнародного аеропорту "Одеса".

Ранішен ми повідомляли, що у розшук оголосили колишнього голову Одеси Олексія Костусєва. Йому інкримінують заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.

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