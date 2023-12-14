В России снова объявили в розыск Буданова: разведка отреагировала

В ГУР называют это поддержкой пропаганды.
В украинской разведке отреагировали на то, что в Российской Федерации снова объявили в розыск главу Главного управления разведки Кирилла Буданова. Ему придумали "обвинения" по целому ряду статей.
Действия РФ прокомментировал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.
Он призвал не искать логики в действиях российских правоохранителей. По его словам, очередной розыск Кирилла Буданова в России – это поддержка пропаганды.
"Буданов имеет целую коллекцию подобных идиотских решений. Это очередной показатель эффективной работы разведки и Буданова лично. Главное решение впереди — это решение международного трибунала по поводу действий российских военных преступников", — сказал Юсов.
Розыск Буданова в РФ
Российское Министерство внутренних дел объявило в розыск начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.
Ранее Следственный комитет РФ в начале октября объявлял, что предъявил заочные обвинения в совершении "террористических актов четырем украинским военачальникам, включая Кирилла Буданова". Следственный комитет считает их "причастными к атакам дронов на российские объекты".
Читайте ведущие новости дня:
- Ночью РФ атаковала дронами и ракетами: сколько воздушных целей сбило ПВО
- За сутки более тысячи российских захватчиков стали "двухсотыми" — Генштаб
- РФ ударила дронами по Одессе и области: есть пострадавшие, повреждена припортовая инфраструктура