В России снова объявили в розыск Буданова: разведка отреагировала

В ГУР называют это поддержкой пропаганды.

В украинской разведке отреагировали на то, что в Российской Федерации снова объявили в розыск главу Главного управления разведки Кирилла Буданова. Ему придумали "обвинения" по целому ряду статей.

Действия РФ прокомментировал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

Он призвал не искать логики в действиях российских правоохранителей. По его словам, очередной розыск Кирилла Буданова в России – это поддержка пропаганды.

"Буданов имеет целую коллекцию подобных идиотских решений. Это очередной показатель эффективной работы разведки и Буданова лично. Главное решение впереди — это решение международного трибунала по поводу действий российских военных преступников", — сказал Юсов.

Розыск Буданова в РФ

Российское Министерство внутренних дел объявило в розыск начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Ранее Следственный комитет РФ в начале октября объявлял, что предъявил заочные обвинения в совершении "террористических актов четырем украинским военачальникам, включая Кирилла Буданова". Следственный комитет считает их "причастными к атакам дронов на российские объекты".

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