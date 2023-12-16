Україна отримала черговий пакет військової допомоги від Литви

ЗСУ отримають кілька мільйонів набоїв і кілька тисяч снарядів для переносних протитанкових гранатометів.

Збройні сили Литви передали українським колегам чергову партію військової допомоги для протистояння російським агресорам.

Про це інформує литовський мовник LRT із посиланням на Міноборони Литви.

У повідомлені вказується, що Збройні сили України отримають кілька мільйонів набоїв і кілька тисяч снарядів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності, а також близько тисячі розкладних ліжок.

"Ми чуємо термінові прохання України і продовжуємо надавати допомогу відповідно до заявлених потреб. Ми активно закликаємо наших союзників робити те саме", - сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Крім того, Литва в рамках допомоги навчає українських військовослужбовців, надає медичне лікування та реабілітацію, консультації експертів та виділяє кошти в міжнародні фонди для України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина передала новий пакет допомоги для України.

Крім того, ми раніше інформували, скільки європейців підтримують продовження фінансової та військової допомоги Україні.

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