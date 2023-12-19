Проблемы с обменом пленными: Зеленский назвал причины, которые этому препятствуют

Президент Владимир Зеленский рассказал о проблемах с обменом пленными и назвал причины, препятствующие этому.

Об этом президент сказал на итоговой пресс-конференции с журналистами 19 декабря.

"Не могу вам сказать, что усложнило этот процесс (обмена пленных — ред.). Будет не очень этично, если можно. Вы правы, процесс усложнен, может действительно мало коммуницирует власть. Я передам эту информацию Лубинцу, Буданову (о фамилиях заложников — ред.). Чтобы они все же коммуницировали и было более понятно. Я понимаю боль родных и близких", — сказал он.

Также читайте Будет ли мобилизация женщин в Украине: Зеленский ответил

По словам Зеленского, этот трек работает, но он, действительно, замедлился. По причинам, возникающим со стороны Российской Федерации. Эти причины очень соответствующие.

"Трек откроется, сейчас работают над достаточно неплохим количеством наших ребят, чтобы их вернуть. Дай Бог, удастся, это первое. Второе, что касается гражданских. Если мы говорим о треке с детьми, то маленькое количество, но тем не менее понемногу они возвращаются, здесь помогает нам Катар", – рассказал президент.

Что касается освобождения из плена крымчан, то, по словам Зеленского, это сложная история.

"Здесь не за что поблагодарить международные организации. Они ничего сделать не смогли. Я очень много работал над этим вопросом с президентом Эрдоганом. Пока результат уважаемый президент Эрдоган не показал по отношению ко всем пленным, которые были на территории Крыма", — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что власти Украины работают с рядом стран для возвращения украинцев из плена.

"Наверное, это все треки, которые на сегодня есть. Отдельно мы работаем с некоторыми государствами, такими как Швейцария, Норвегия и некоторые арабские страны. Работаем над тем, чтобы вернуть наших людей", — резюмировал он.

Напомним, ранее президент назвал одну из главных причин, почему провалилось контрнаступление на юге.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:Пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляция! Итоги года

Читайте также: