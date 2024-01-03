В Киеве разоблачили экс-чиновника, который с 2014 года работал на ФСБ

После увольнения с государственной службы он начал позиционировать себя как "политэксперт" и автор изданий, в которых восхвалял агрессивную политику Кремля в отношении Украины.

СБУ разоблачила высокопоставленного чиновника времен Януковича, который не только работал на ФСБ, но и предлагал присоединить украинский Восток и Юг к РФ удивительным образом.

О ком идет речь и что ему грозит, говорится в эксклюзивном обзоре Артема Зябкина на YouTube-канале TSN.UA.

Кого задержала контрразведка СБУ

Контрразведка Службы безопасности сообщила о задержании в Киеве агента ФСБ, проводившего информационные диверсии против Украины.

Им оказался бывший украинский чиновник, работавший в предыдущие годы в Министерстве топлива и энергетики, Госкомрезерве и Министерстве угольной промышленности. По информации "Украинской правды", речь идет о Владимире Яковлеве.

После увольнения с государственной службы в 2014 году он начал позиционировать себя как "политэксперт" и автор изданий, в которых восхвалял агрессивную политику Кремля в отношении Украины.

С тех пор он находился на прямой связи с одним из руководителей 5 службы ФСБ, который координировал его информационно-подрывную деятельность против Украины.

Что известно о задержанном

Спецслужба обнаружила, что он не только работал на ФСБ, но и коллекционировал посуду с российскими "двухголовыми курицами", в частности от рашистского Госрезерва. Рядом с тарелками с имперским гербом России у него в доме обнаружили и фотографии Сталина, партбилет времен СССР, медаль и грамоту от того же российского Госрезерва. Не хватало только футболки с Путиным.

С 2014 года он открыто оправдывал и поддерживал оккупацию Крыма, работал экспертом для предателя и руководителя так называемой "ЛНР", а сейчас кремлевского гауляйтера Луганска Пасечника. Также он призвал Россию захватить весь украинский Восток и Юг и присоединить именно почему-то к Ростовской области.

Удивительно, что спецслужбы не заметили его раньше.

Во время обысков в квартире и автомобиле предателя изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и документы, подтверждающие его подрывную деятельность в пользу России.

Что ему грозит

Мужчина поехал в СИЗО и, если его вину докажут на суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Единственный вопрос – почему так долго его ловили. Как откровенный коллаборант с 2014 года жил в Киеве и работал на ФСБ. И почему его удалось схватить только на 2 год войны?

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Обожает "Двуглавый КУРОК"!? В Киеве поймали эксчиновника, который с 2014 года работал на ФСБ!"

Напомним, ранее Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборантку Юлию Величко – так называемую "министра молодежной политики РФ" во временно оккупированной части Луганщины.

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