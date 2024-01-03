У Києві викрили експосадовця, який від 2014 працював на ФСБ

Після звільнення з державної служби він почав позиціонувати себе як “політексперт” та автор видань, в яких вихваляв агресивну політику Кремля щодо України.

СБУ викрила високопоставленого чиновника часів Януковича, який не лише працював на ФСБ, але й пропонував приєднати український Схід та Південь до РФ в дивний спосіб.

Про кого йдеться та що йому загрожує, йдеться в ексклюзивному огляді Артема Зябкіна наYouTube-каналі TSN.UA.

Кого затримала контррозвідка СБУ

Контррозвідка Служби безпеки повідомила про затримання у Києві агента ФСБ, який проводив інформаційні диверсії проти України.

Ним виявився колишній український чиновник, який у попередні роки працював у Міністерстві палива та енергетики, Держкомрезерві та Міністерстві вугільної промисловості. За інформацією “Української правди”, йдеться про Володимира Яковлєва.

Після звільнення з державної служби у 2014 році він почав позиціонувати себе як “політексперт” та автор видань, в яких вихваляв агресивну політику Кремля щодо України.

Відтоді він перебував на прямому зв’язку з одним із керівників 5-ї служби ФСБ, який координував його інформаційно-підривну діяльність проти України.

Що відомо про затриманого

Спецслужба виявила, що він не лише працював на ФСБ, але й колекціонував посуд із російськими “двоголовими курками”, зокрема від рашистського Держрезерву. Поруч із тарілками з імперським гербом Росії у нього в будинку виявили й фотокартки Сталіна, партбілет часів СРСР, медаль та грамота від такого ж самого російського Держрезерву. Не вистачало тільки футболки з Путіним.

Від 2014 року він відкрито виправдовував та підтримував окупацію Криму, працював “експертом” для зрадника і очільника так званої “ЛНР”, а зараз кремлівського гауляйтера Луганська Пасічника. Також він закликав Росію захопити весь український Схід та Південь і приєднати саме чомусь до Ростовської області.

Дивно, що спецслужби не помітили його раніше.

Під час обшуків у помешканні та автомобілі зрадника вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи, які підтверджують його підривну діяльність на користь рф.

Що йому загрожує

Наразі чоловік поїхав до СІЗО і, якщо його вину доведуть на суді, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Єдине питання - чому так довго його ловили. Як відвертий колаборант від 2014 року жив у Києві та працював на ФСБ. І чому його вдалося схопити лише на 2 рік війни?

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ОБОЖНЮЄ "ДВОГОЛОВИХ КУРОК"!? У Києві зловили ексчиновника, який від 2014 працював на ФСБ!"

Нагадаємо, раніше Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборантку Юлію Величко – так звану "міністерку молодіжної політики РФ" у тимчасово окупованій частині Луганщини.

Читайте також: