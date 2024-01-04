В Белом доме оценили преимущества и недостатки путинской армии

У РФ нет проблем с человеческими ресурсами.

Преимущества оккупационной армии Российской Федерации – это воздушные силы и множество людей, а недостатки – лидерство, моральный дух и неспособность воевать на земле.

Такое заявление сделал координатор Совета национальной безопасности Белого дома адмирал Джон Кирби.

По его словам, преимуществом Москвы еще и тот факт, что диктатор Владимир Путин не должен отвечать перед обществом за большие потери на войне — в отличие от украинского лидера Владимира Зеленского

"За последние два года войны он (Путин – Ред.) потратил огромное количество человеческих ресурсов. Мы знаем, что он и дальше будет пытаться бросать их на фронт", — подчеркнул представитель Белого дома.

Вместе с тем Кирби отмечает, что слабые места армии РФ – это командование, контроль, лидерство и моральный дух. Они "ужасающие" и "совершенно на нуле". Именно поэтому, говорит Кирби, РФ полагается на удары с большого расстояния.

"Когда они вступают в бой с украинскими силами на земле, они не имеют большого успеха. Поэтому так называемое разрекламированное контрнаступление, которое они собирались начать, на самом деле ничего не дал им за последние недели и месяцы", — объясняет политик.

Кирби напоминает, что Россия вынуждена обращаться в другие страны, чтобы пополнить запасы артиллерийских снарядов, ракет и дронов. Ведь война, уверенный представитель Белого дома, повлияла на способность Путина вести войну.

Впрочем, диктатор РФ до сих пор располагает значительной частью своих военно-воздушных сил, наземных механизированных сил и средств.

"Хотя его военно-морской флот испытал вызов в Черном море, на самом деле пострадал только Черноморский флот", — сказал Кирби.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировали возможность начать переговоры о завершении войны в Украине. В Вашингтоне заявили, что российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует желания начать переговоры о завершении войны против Украины.

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