Невідомий об'єкт над Польщею: країна приводить ППО у стан підвищеної готовності

Вранці у п'ятницю, 29 грудня, невідомий об'єкт увійшов у повітряний простір Польщі з боку кордону з Україною. Через це ППО країни приведена у стан підвищеної готовності.

Про це заявив речник ОК ЗС Польщі Яцек Горишевський, пише Polsatnews.

"Оперативне командування виконало усі процедури, і про цей факт знають усі особи, які мають бути поінформовані. З метою забезпечення безпеки нашого повітряного простору у зв'язку з масованим ракетним нападом РФ на територію України підвищено боєздатність наших засобів ППО, а також чергових пар винищувачів", – сказав Горишевський.

Пошуки об'єкта все ще тривають. Крім цього, фахівці встановлюють обставини порушення повітряного простору та визначають траєкторії польоту невідомого об'єкта.

Раніше генерал польської армії Роман Полько припускає, що порушення повітряного простору Польщі під час масованого обстрілу України 29 грудня було навмисним з боку РФ.

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