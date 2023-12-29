Спроба спровокувати Варшаву — генерал Польщі про невідомий об'єкт у повітряному просторі країни

Росіяни не полишають спроб чинити провокації, щоб дестабілізувати або спровокувати і польську сторону.

Генерал польської армії Роман Полько припускає, що порушення повітряного простору Польщі під час масованого обстрілу України 29 грудня було навмисним з боку РФ.

Про це пише Niezależna.

Як пояснив Полько, оперативне командування Збройних сил Польщі потребує більше часу, аби проаналізувати траєкторію польоту цього невідомого об'єкта, знайти або ж ідентифікувати залишки. Водночас Варшава усвідомлює те, що в Україні наразі триває війна й польський кордон може перетнути будь-чия ракета.

Він відзначив, що Україна нібито використовує деякі застарілі системи протиповітряної оборони, які також можуть збитись з курсу. Водночас він припускає, що російські терористи можуть навмисно проводити операції або ж обстріли біля українсько-польського кордону, оскільки там не перебуває жодних угруповань військ.

"Інтенсивних бойових дій немає. Це, безумовно, провокаційні дії, щоб дестабілізувати або спровокувати і польську сторону. Це показово", - підкреслив генерал польської армії.

Нагадаємо, у повітряний простір Польщі з боку України під час масованого обстрілу росіян 29 грудня зайшов невпізнаний повітряний об'єкт. За ним спостерігали сили ППО аж до втрати сигналу.

Після цього польський президент Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовими.

В українських Повітряних силах прокоментували інцидент. За словами речника ПС Юрія Ігната, зафіксований у повітряному просторі Польщі непізнаний об’єкт є ще одним сигналом для необхідності посиленням оборонних засобів України.

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