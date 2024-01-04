Поляки снова заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини"

Протестующие анонсируют, что протест продлится до 3 февраля.

С 09:00 4 января польские фермеры возобновили акцию протеста на границе – в пункте пропуска "Медика-Шегини".

Об этом сообщила корреспондентка "Общественного" с места происшествия.

По словам лидера протестующих Романа Кондрува, будут пропускать по три грузовика в час. Забастовщики обещают не задерживать машины с резинопомощью и скоропортящимися товарами. Движение легковых автомобилей и автобусов будет происходить в обычном режиме.

Предварительно протест будет продолжаться до 3 февраля. Впрочем, протестующие подчеркивают, что будут блокировать границу, пока польское правительство не подпишет гарантию выполнения их требований.

Напомним, польские фермеры начали свой протест 23 ноября, а завершили блокировку пункта пропуска "Медика-Шегини" 24 декабря.

Поляки начали блокировать движение грузовиков в пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорогуск" и "Рава-Русская-Гребенное" еще 6 ноября.

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