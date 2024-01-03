Какому знаку Зодиака повезет 4 января

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 4 января?

День благоприятен для анализа профессиональной и жизненной ситуации, выявления ее причинно-следственных связей – от предпосылок до результатов, выводов и составления планов с их учетом. Понимание, которое возникнет в результате, можно назвать как мудростью, так и жизненным опытом – его значения это не умалит, а напротив, упрочит и увеличит его. Велика вероятность того, что окружающие люди обратятся к нам за помощью и советом – это прекрасный повод воспользоваться новыми, полученными сегодня знаниями.

Близнецы

Близнецов в этот день ждет успех во всех сферах жизни и деятельности, поэтому они смело могут ставить перед собой любые цели, включая те, которые еще вчера казались им фантастическими, а потому невыполнимыми. Правда, достичь их удастся только при одном условии: необходимо выбрать одно-единственное направление и двигаться только в его сторону. Если начать гнаться за всеми зайцами сразу, то, скорее всего, по понятным причинам преуспеть не удастся нигде.

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