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Російська армія обстріляла Садове на Херсонщині: є загиблий

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Російська армія обстріляла Садове на Херсонщині: є загиблий

Обстріл Садового / Ілюстративне фото / Фото: Керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Невинними жертвами російського тероризму залишаються цивільні українці.

У середу, 3 січня, окупаційні війська вдарили по населеному пункту Садове, що в Херсонській області, з артилерії. На жаль, внаслідок ворожого обстрілу загинув літній чоловік.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Один із ворожих снарядів поцілив прямо у житловий будинок, його власник загинув. Тіло чоловіка з-під завалів зруйнованого будинку дістали рятувальники. 

"Мої співчуття родині загиблого", – написав голова ОВА.

Нагадаємо, російські війська протягом 2 січня влаштували 121 обстріл Херсонської області, поціливши зокрема по житлових кварталах.

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Дата публікації
Перегляди
198
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