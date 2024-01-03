Російська армія обстріляла Садове на Херсонщині: є загиблий

У середу, 3 січня, окупаційні війська вдарили по населеному пункту Садове, що в Херсонській області, з артилерії. На жаль, внаслідок ворожого обстрілу загинув літній чоловік.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Один із ворожих снарядів поцілив прямо у житловий будинок, його власник загинув. Тіло чоловіка з-під завалів зруйнованого будинку дістали рятувальники.

"Мої співчуття родині загиблого", – написав голова ОВА.

Нагадаємо, російські війська протягом 2 січня влаштували 121 обстріл Херсонської області, поціливши зокрема по житлових кварталах.

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