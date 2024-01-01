Росіяни атакували Комишани на Херсонщині: є постраждала

Російська армія атакувала Комишани у Херсонській області. Внаслідок удару є постраждала.

Про це інформує Херсонська ОВА.

У результаті атаки росіян у власній оселі постраждала жінка. У неї діагностували черепно-мозкову травму та контузію.

"Потерпілу доставили до лікарні для надання допомоги", - повідомили в ОВА.

Атака по Україні на Новий рік: що відомо

Російські війська у новорічну ніч,1 січня, атакували регіони України безпілотниками. Під атаку ворога потрапили Львівщина, Дніпро, Одеса, Хмельниччина, Вінничина та Миколаївщина.

У Мережі показали, який вигляд має музей головнокомандувача УПА Романа Шухевича та університет, де навчався Степан Бандера, після російського удару поблизу Львова.

У Дніпрі ворожий безпілотник атакував одне з підприємств. Там зайнялася пожежа.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.