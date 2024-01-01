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ППО збила два "Шахеди" над Сумщиною

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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ППО збила два "Шахеди" над Сумщиною

Уламки збитого "Шахеда" / Фото: Сумська ОВА

Ворожі цілі були знищені під час денної атаки.

Сили ППО вдень 1 січня збили два російських дрони-камікадзе типу "Шахед" у небі над Сумською областю.

Про це повідомила Сумська ОВА.

"У небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони знищено два ворожих  БпЛА типу "Шахед". Дякуємо нашим захисникам неба!" – вказано в заяві військової адміністрації.

Там також закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, вдень 1 січня в Україні була оголошена масштабна тривога через запуск ворогом кількох груп безпілотників.

Повідомлялося про рух "Шахедів" на Сумщині та Полтавщині.

Також по ворожих дронах сили ППО працювали на Київщині.

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Дата публікації
Перегляди
497
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