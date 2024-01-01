ППО збила два "Шахеди" над Сумщиною

Ворожі цілі були знищені під час денної атаки.
Сили ППО вдень 1 січня збили два російських дрони-камікадзе типу "Шахед" у небі над Сумською областю.
Про це повідомила Сумська ОВА.
"У небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони знищено два ворожих БпЛА типу "Шахед". Дякуємо нашим захисникам неба!" – вказано в заяві військової адміністрації.
Там також закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Нагадаємо, вдень 1 січня в Україні була оголошена масштабна тривога через запуск ворогом кількох груп безпілотників.
Повідомлялося про рух "Шахедів" на Сумщині та Полтавщині.
Також по ворожих дронах сили ППО працювали на Київщині.
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