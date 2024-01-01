"Шахеди" атакують Україну: які області - під ударом

Ворожі безпілотники рухаються на Полтавську та Сумську області.
Ударні дрони-камікадзе "Шахед" атакують Україні. Ворожі БПЛА рухаються у напрямку двох областей.
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.
За даними ПС, рух ударних БпЛА:
- Група БпЛА типу "Shahed" в північній частині Полтавської області, курс південно-західний.
- Група БпЛА в Глухівському районі Сумської області, курс західний.
- Ударні БпЛА в Лубенському районі Полтавської області, курс південно-західний.
Нагадаємо, в Україні вдруге за день оголошена масштабна повітряна тривога через зліт винищувачів МіГ-31К.
Читайте також провідні новини дня: