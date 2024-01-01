"Шахеди" атакують Україну: які області - під ударом

Ворожі безпілотники рухаються на Полтавську та Сумську області.

Ударні дрони-камікадзе "Шахед" атакують Україні. Ворожі БПЛА рухаються у напрямку двох областей.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

За даними ПС, рух ударних БпЛА:

Група БпЛА типу "Shahed" в північній частині Полтавської області, курс південно-західний.

курс південно-західний. Група БпЛА в Глухівському районі Сумської област і, курс західний.

і, курс західний. Ударні БпЛА в Лубенському районі Полтавської області, курс південно-західний.

Нагадаємо, в Україні вдруге за день оголошена масштабна повітряна тривога через зліт винищувачів МіГ-31К.

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