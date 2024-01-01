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"Шахеди" атакують Україну: які області - під ударом

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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"Шахеди" атакують Україну: які області - під ударом

Дрони-камікадзе / Фото: Associated Press

Ворожі безпілотники рухаються на Полтавську та Сумську області.

Ударні дрони-камікадзе "Шахед" атакують Україні. Ворожі БПЛА рухаються у напрямку двох областей. 

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

За даними ПС, рух ударних БпЛА: 

  • Група БпЛА типу "Shahed" в північній частині Полтавської області, курс південно-західний.
  • Група БпЛА в Глухівському районі Сумської області, курс західний.
  • Ударні БпЛА в Лубенському районі Полтавської області, курс південно-західний.

Нагадаємо, в Україні вдруге за день оголошена масштабна повітряна тривога через зліт винищувачів МіГ-31К. 

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Дата публікації
Перегляди
2359
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