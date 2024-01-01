"Шахеды" атакуют Украину: какие области – под ударом

Вражеские беспилотники двигаются в Полтавскую и Сумскую области.
Ударные дроны-камикадзе "Шахед" атакуют Украину. Вражеские БПЛА двигаются в направлении двух областей.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.
По данным ПС, движение ударных БПЛА:
- Группа БПЛА типа "Shahed" в северной части Полтавской области, курс юго-западный.
- Группа БпЛА в Глуховском районе Сумской области, курс западный.
- Ударные БПЛА в Лубенском районе Полтавской области, курс юго-западный.
Напомним, в Украине вторично за день объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета истребителей МиГ-31К.
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