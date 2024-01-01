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"Шахеды" атакуют Украину: какие области – под ударом

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2204
Время на прочтение
1 мин
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"Шахеды" атакуют Украину: какие области – под ударом

Дроны-камикадзе / Фото: Associated Press

Вражеские беспилотники двигаются в Полтавскую и Сумскую области.

Ударные дроны-камикадзе "Шахед" атакуют Украину. Вражеские БПЛА двигаются в направлении двух областей.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.

По данным ПС, движение ударных БПЛА:

  • Группа БПЛА типа "Shahed" в северной части Полтавской области, курс юго-западный.
  • Группа БпЛА в Глуховском районе Сумской области, курс западный.
  • Ударные БПЛА в Лубенском районе Полтавской области, курс юго-западный.

Напомним, в Украине вторично за день объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета истребителей МиГ-31К.

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Дата публикации
Просмотры
2204
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