Росіяни запустили кілька груп БПЛА: де є загроза

Російські війська вдень 1 січня запустили по Україні дрони-камікадзе. Так, декілька груп безпілотників зафіксовані у Сумській області.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

"Декілька груп ударних БпЛА типу "Shahed" в Сумській області, курс південний/південно-західний. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" – йдеться в заяві ПС о 14:11.

Там також зазначили, що повітряна тривога в Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській та Херсонській областях пов’язана з активністю російської тактичної авіації на південно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

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Нагадаємо, в новорічну ніч російські загарбники влаштували масовану атаку по Україні дронами-камікадзе: випустили 90 БПЛА. Більшість ворожих цілей були збиті, однак є руйнування внаслідок і самих дронів, і внаслідок падіння уламків. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про атаку в ніч проти 1 січня.

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