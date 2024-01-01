Атака дронів по Одесі та області: загинув підліток, деталі від ОВА та фото руйнувань

В Одесі та області пошкоджені житлові будинки.

Внаслідок атаки безпілотниками по Одесі та області в новорічну ніч уламки збитих цілей пошкодили житлові будинки і вбили 15-річного підлітка.

Про це повідомили в ДСНС України та очільник ОВА Олег Кіпер.

"Одещина під обстрілами в новорічну ніч. На жаль, і збиті ворожі дрони несуть руйнування. Внаслідок падіння кількох безпілотників пошкоджено житлові будинки", – йдеться в заяві надзвичайників.

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Внаслідок атаки загинула одна людина. Ще троє осіб були госпіталізовані.

У місцях ліквідації наслідків нічної атаки були задіяні 99 рятувальників та 26 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Як повідомив Кіпер, на Одещині сили ППО знищили 28 ворожих безпілотників. Водночас були і влучання.

Наслідки атаки по Одесі і передмістю

"Частину дронів близько опівночі ворог свідомо спрямував на житлові квартали спальних районів Одеси та передмістя, де люди у власних домівках збирались родинами зустріти Новий рік. Внаслідок падіння збитих БпЛА пошкоджено щонайменше 3 багатоквартирних висотних будинки, 3 приватні будинки, господарські споруди", – йдеться в заяві очільника ОВА.

Внаслідок атаки загинув 15-річний підліток. Трьох людей з пораненнями та опіками госпіталізовано, ще четверо отримали медичну допомогу на місці та продовжують лікування амбулаторно.

В одному з припортових терміналів внаслідок влучання спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували. Минулося без постраждалих.

Правоохоронні органи фіксують наслідки чергового злочину окупантів.

Руйнування на Одещині внаслідок атаки безпілотниками у новорічну ніч / Фото: ДСНС України у Telegram

Руйнування на Одещині внаслідок атаки безпілотниками у новорічну ніч / Фото: ДСНС України у Telegram

Руйнування на Одещині внаслідок атаки безпілотниками у новорічну ніч / Фото: ДСНС України у Telegram

Руйнування на Одещині внаслідок атаки безпілотниками у новорічну ніч / Фото: ДСНС України у Telegram

Наслідки атаки дронами по Одесі та області / Фото: очільник ОВА Олег Кіпер

Наслідки атаки дронами по Одесі та області / Фото: очільник ОВА Олег Кіпер

Наслідки атаки дронами по Одесі та області / Фото: очільник ОВА Олег Кіпер

Наслідки атаки дронами по Одесі та області / Фото: очільник ОВА Олег Кіпер

Нагадаємо, росіяни атакували дронами-камікадзе і Одесу в ніч проти 1 січня. Зафіксовані влучання уламків збитих дронів по житлових будинках. Постраждали дев’ятеро людей.

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